Valeo : recul notable de la rentabilité au second semestre

22/02/2018 | 18:21

Publiés ce jeudi soir, les comptes 2017 de Valeo ont notamment révélé un repli de 4% du bénéfice net part du groupe à 886 millions d'euros. Sur le seul second semestre, il accuse une baisse notable de 24% à 380 millions.



L'Ebitda de l'équipementier automobile a en revanche augmenté de 14% par rapport à 2016 à près de 2,44 milliards d'euros, dont 1,22 milliard au second semestre (+11%).



La hausse de la marge brute a également été moins importante sur les 6 derniers mois. Celle-ci est en effet ressortie à 1,71 milliard d'euros, en croissance de 12%, soit un peu plus de 3,47 milliards à fin 2017 (+15%). Même constat quant à la marge opérationnelle (hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence), qui s'est établie à près de 1,46 milliard d'euros au 31 décembre, soit une progression de 14%, dont 730 millions sur le seul second semestre (+12%).



Valeo a par ailleurs indiqué avoir enregistré 27,6 milliards d'euros de prises de commandes à fin 2017, ce qui témoigne d'une hausse de 17% en glissement annuel, dont 50% de produits innovants.



Sur la base d'une production automobile mondiale en hausse de 1,5% en 2018, de prix des matières premières et de taux de change en ligne avec les niveaux actuels, le groupe anticipe une croissance nominale du chiffre d'affaires en 2018 de l'ordre de 8 %, sachant qu'il s'est élevé à 18,55 milliards d'euros l'an passé (+12% et +7% à périmètre et changes constants), dont 9,09 milliard au second semestre (+8% et +5% à périmètre et changes constants).



La marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en % du chiffre d'affaires) devrait pour sa part être du même ordre de grandeur que celle enregistrée en 2017, ce malgré la hausse récente des prix des matières premières et de l'euro face aux principales devises dans lesquelles Valeo est exposé.





