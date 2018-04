Valeo : s'attend à un regain d'activité au 2e trimestre après un début d'année modeste

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Valeo (FR.FR) a déclaré mercredi s'attendre à une forte accélération de sa croissance organique pendant le restant de l'année 2018, après avoir enregistré une faible hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre en raison notamment d'une base de comparaison élevée en 2017.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'équipementier a augmenté de 3% en données publiées et de 1% à périmètre et taux de change constants par rapport au premier trimestre 2017, à 4,92 milliards d'euros. Les variations de taux de change ont eu un "impact négatif de 5,4% en raison principalement de l'appréciation de l'euro face au dollar américain, au renminbi chinois et au yen japonais", a expliqué le groupe.

Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 4,9 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires première monte a progressé de 2% en données publiées et de 1% à périmètre et taux de change constants, pour atteindre 4,28 milliards d'euros, "après prise en compte de l'impact négatif de 0,3 point, lié à la baisse des ventes de Hyundai en Chine".

"Notre croissance organique connaîtra une forte accélération au cours du reste de l'année, à un niveau compris entre 5 et 6% au deuxième trimestre, et d'environ 7% au deuxième semestre", a déclaré le PDG de Valeo, Jacques Aschenbroich, cité dans le communiqué du groupe.

L'accélération de la croissance organique attendue au cours des années 2018 et 2019 sera soutenue "par les prises de commandes en particulier dans les domaines de l'électrification des véhicules et de la conduite autonome", a précisé le dirigeant.

Le groupe prévoit pour 2018, sur la base d'une hausse de 1,5% de la production automobile mondiale et de prix des matières premières et de taux de change "en ligne avec ceux de février 2018", une croissance nominale de 8% de son chiffre d'affaires. Valeo s'attend aussi à une croissance organique de son chiffre d'affaires première monte comprise entre 5% et 6% au deuxième trimestre, de l'ordre de 5% au second semestre et anticipe une croissance à deux chiffres en 2019.

Valeo table également cette année sur une marge opérationnelle "du même ordre de grandeur que celle enregistrée en 2017".

En 2017, la marge opérationnelle était ressortie à 1,47 milliard d'euros, en progression de 11%, représentant 8% du chiffre d'affaires, un taux quasiment stable par rapport à l'exercice précédent.

