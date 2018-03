Valeo : Bryan Garnier passe à l'achat

15/03/2018 | 09:38

Bryan, Garnier & Co. estime que la récente correction de l'action Valeo mérite d'être mise à profit. Précédemment 'neutres', les analystes sont passés à l'achat sur le titre de l'équipementier automobile. L'objectif visé est relevé de 62 à 65 euros, soit un potentiel de hausse de plus de 15%.



Certes, Valeo a négativement surpris les investisseurs en publiant une croissance organique décevante en 2017. Et en se montrant prudent en la matière pour 2018, prévoyant grosso modo 5% là où le consensus attendait 7%. D'où la réduction des prévisions relatives à l'exercice en cours et la baisse du titre, même si les perspectives de moyen terme, comme un CA de 27 milliards en 2021, restent d'actualité.



En effet, la montée en puissance de la coentreprise constituée avec Siemens quant à la propulsion électrique se traduit par un solide carnet de commandes et une belle visibilité. Mais les investissements nécessaires - qui n'avaient pas été pris en compte à leur juste mesure par le marché, selon une note - pèseront, à court terme, sur les marges.



Mais après une baisse de plus de 11% depuis ce 'warning', Bryan Garnier estime que le cours de Valeo 'constitue un point d'entrée attrayant sur l'un des titres les mieux positionnés pour jouer les 'mégatendances' du secteur' automobile. Les publications devraient de plus s'améliorer dès le second semestre. Bref, les analystes se déclarent 'convaincus que la majorité des mauvaises nouvelles' est maintenant passée.









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.