Valeo : Invest Securities attend le rebond

26/04/2018 | 10:42

Le bureau d'études parisien Invest Securities maintient son conseil neutre sur l'équipementier automobile Valeo, qui a fait état hier d'une modeste progression de ses ventes trimestrielles. Toujours neutres sur le titre, les analystes rabotent leur objectif de cours de 60 à 58 euros.



Valeo a publié hier une croissance organique en ligne avec les attentes de 1% seulement au 1er trimestre 2018. Un chiffre 'à nouveau très faible', constate Invest Securities, même si la direction 'veut rassurer en annonçant une croissance organique 2e trimestre entre + 5% et + 6% et une accélération au 2e semestre (+ 7%).'



'Les 'guidances' 2018 sont réitérées mais avec un biais de prudence supplémentaire sur un objectif d'EBITA 2018 stable par rapport à 2017 en valeur absolue, suggérant un repli au 1er semestre', déduisent les spécialistes, qui écrêtent en conséquence leurs prévisions de bénéfices par action, et donc leur cible sur la valeur.



Peut-être s'agit-il des 'derniers ajustements avant d'aller mieux', se demande Invest Securities, qui reste neutre en attendant la concrétisation du rebond.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.