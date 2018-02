Valeo: baisse de 4% du bénéfice net en 2017, la réforme fiscale américaine pèse

Paris (awp/afp) - L'équipementier automobile français Valeo a publié jeudi un bénéfice net en baisse de 4% pour l'année 2017 à 886 millions d'euros, en raison d'une charge exceptionnelle liée à la réforme fiscale américaine.

Hors cette charge, le bénéfice aurait progressé de 8% à 1 milliard d'euros, a souligné l'entreprise dans un communiqué.

La marge opérationnelle a augmenté de 11%, à 1,5 milliard d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a crû de 12% à 18,6 milliards d'euros.

Pour l'année 2018, le groupe se fixe pour objectifs une hausse des ventes de 8% et "une marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence du même ordre de grandeur que celle enregistrée en 2017".

Le groupe se félicite notamment de prises de commandes en "très forte hausse" (+17% par rapport à 2016) à 27,6 milliards d'euros, dont 50% pour des "produits innovants".

"Les très bons résultats de Valeo en 2017 démontrent, une fois encore, la solidité de notre modèle de croissance", a déclaré le PDG Jacques Aschenbroich. Ces résultats ont été obtenus malgré "la hausse de l'euro et des matières premières", a-t-il souligné.

Il a estimé que la forte progression du carnet de commandes confirmait l'"excellent positionnement" de Valeo "sur les marchés en forte croissance de la voiture hybride et électrique et de la voiture autonome" et justifiait les "investissements soutenus en R&D et capacités de production" consentis par le groupe.

Un dividende de 1,25 euro par action sera proposé aux actionnaires, correspondant à un taux de distribution de 34%, en hausse de 2 points.

afp/fr