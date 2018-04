Les finances simplifiées pour les PME : Valiant coopère avec la start-up KLARA

Pour simplifier la vie financière des PME, Valiant s'est associée avec la jeune pousse KLARA. Les entrepreneurs peuvent désormais relier leurs comptes à la comptabilité en ligne de Klara. Les PME réduisent ainsi leur charge administrative et gagnent du temps qu'ils peuvent consacrer à leur coeur de métier. Valiant est la première banque à proposer à sa clientèle commerciale la connexion de leurs comptes avec KLARA.

Valiant veut simplifier la vie financière à ses clients, aussi bien par le conseil personnalisé que par des services numériques. Pour alléger la charge administrative des PME et leur permettre de consacrer plus de temps à leur coeur de métier, elle coopère désormais avec KLARA. Cette start-up offre aux PME suisses une solution en ligne pour la comptabilité, la gestion du personnel et le marketing.

L'interconnexion de la comptabilité financière avec l'eBanking

A compter du 11 avril 2018, les PME clientes de Valiant pourront relier leurs comptes à la comptabilité en ligne de Klara. Autrement dit : les encaissements et les paiements dans l'eBanking sont automatiquement repris par la comptabilité financière KLARA de la PME et synchronisés avec les positions comptables ouvertes. Ou inversement : le patron de l'entreprise peut aussi transférer ses paiements à l'eBanking directement à partir de la comptabilité. Il garde ainsi mieux le contrôle de ses finances. Valiant est la première banque à proposer l'interconnexion avec KLARA.

L'interconnexion avec Bexio suit prochainement

Depuis la mi-2016, Valiant a fait ses premières expériences avec son portail financier pour PME « BusinessNet ». Elle est toutefois arrivée à la conclusion qu'il valait mieux abandonner la solution maison développée avec Swisscom, car elle ne répondait pas entièrement aux besoins des clients. Valiant demeure toutefois convaincue de la pertinence d'un portail financier numérique pour les PME. C'est pourquoi elle coopère désormais avec des partenaires déjà établis sur le marché des comptabilités en ligne. La collaboration avec KLARA marque le premier jalon de cette réorientation. Vers la fin de l'année, il est prévu de s'interconnecter aussi avec Bexio.

Dans l'optique d'un banking ouvert, Valiant va par ailleurs encore étudier d'autres coopérations pour simplifier la vie financière des PME.

Pour en savoir plus : valiant.ch/fr/businessnet