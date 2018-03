Publication du rapport de gestion 2017 de Valiant

Valiant Holding SA a publié aujourd'hui son rapport de gestion sur l'exercice 2017. Il s'ouvre par un message du président du conseil d'administration, Jürg Bucher, et du CEO, Markus Gygax. Dans l'interview qui suit, le président et le CEO s'expriment au sujet de l'exercice 2017 et jettent un regard sur les défis à venir.

Le rapport de gestion s'articule ensuite en cinq chapitres principaux nommés « Rapport annuel », « Rapport sur la responsabilité de l'entreprise » « Rapport Corporate Governance », « Rapport relatifs aux rémunérations » et « Rapport financier ».

Le rapport de gestion de Valiant Holding SA est disponible sur valiant.ch/resultats. Une version du magazine relatif à l'exercice 2017 adaptée aux supports mobiles se trouve ici : valiant-gb.ch