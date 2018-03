VALLOUREC : Rectificatif portant sur le Document de Référence déposé auprès de l'AMF le 21 mars 2018

Communiqué de presse

Rectificatif portant sur le Document de Référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 21 mars 2018

sous le numéro D18-0161

Boulogne-Billancourt, le 28 mars 2018

Le document de référence est modifié comme suit Chapitre 3, section 3.7.2.5 « Liquidité et endettement » (page 68) :

Le ratio d'endettement sur capitaux propres consolidés du Groupe représente 47 % (et non 53 %) au 31 décembre 2017 au regard des covenants bancaires. Tel que défini dans les contrats bancaires, le ratio « covenant bancaire » est le rapport entre la dette nette consolidée du Groupe sur les capitaux propres du Groupe retraités des gains et pertes sur produits dérivés et des écarts d'évaluation (gains et pertes sur les filiales consolidées en devises).

Cette modification est sans impact, le ratio étant respecté au 31 décembre 2017.

Une version corrigée en français sera mise en ligne sur les sites internet de Vallourec www.vallourec.com et de l'AMF www.amf-france.org.La traduction en anglais du document de référence et la version papier en français intègreront cette correction.

Aucune autre modification n'est apportée au document de référence.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d'une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 19 500 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0000120354, Ticker VK) éligible au Service de Règlement Différé (SRD), Vallourec fait partie des indices SBF 120 et Next 150.

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d'American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (ISIN code : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et l'action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

www.vallourec.com

Suivez-nous sur Twitter @Vallourec





