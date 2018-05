VALLOUREC : en tête du SBF 120

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après avoir cédé 2,4% vendredi, Vallourec rebondit de 8,3% à 5,666 euros. Les investisseurs semblent rassurés après la publication d'une note d'UBS. Le courtier a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 7 euros sur le titre. Avec le reprise du cycle et les efforts de restructuration menés par le groupe, ce dernier est d'un point opérationnel comme financier le plus adapté du secteur à profiter d'un environnement pétrolier robuste, indique le broker.Vallourec avait donc cédé 2,43% vendredi, pénalisé par la publication d'une perte nette au premier trimestre. Au vue de la hausse ininterrompue des cours du pétrole, les investisseurs espéraient mieux du fabricant des tubes sans soudure en acier destinés à l'industrie pétrolière. Ce dernier s'est toutefois voulu rassurant. D'une part sa performance financière continue de s'améliorer, d'autre part, la demande des majors pétrolières se fait de plus en plus pressante. Tout vient à point à qui s'est attendre, en somme.