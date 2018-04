Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vallourec a annoncé le lancement d'une émission obligataire d'un montant total de 300 millions d'euros à échéance 2023. Le produit de cette émission contribuera, avec la trésorerie disponible, au refinancement des obligations en circulation de Vallourec venant à échéance en août 2019, en les remboursant à leur date d'échéance, et au paiement de certains frais et charges. D'ici là, Vallourec conservera ce produit dans son compte général de trésorerie et réduira les emprunts à court terme existants et futurs.