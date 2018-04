VALLOUREC : noue un partenariat dans les tubes non-OCTG avec Interpipe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, et Interpipe, producteur ukrainien de tubes sans soudure, annoncent leur intention de démarrer un partenariat qui prévoit la production, en coopération, de tubes sans soudure en carbone non-OCTG, destinés au marché européen. Ces produits, principalement dédiés aux applications mécaniques, "line pipe" et "process pipe", seront laminés par Interpipe avant d'être conditionnés et contrôlés dans une unité de finition commune, gérée par Vallourec, et localisée à Nikopol, en Ukraine, au sein de l'une des usines d'Interpipe.Le démarrage de la production est prévu pour l'automne 2018. Ces tubes seront commercialisés en Europe par Vallourec.Avec ce partenariat, Vallourec va pouvoir compléter son offre avec des tubes d'entrée de gamme produits à des prix très compétitifs et ainsi proposer un portefeuille global de solutions pour renforcer sa position de marché en Europe, base historique du groupe actuellement positionnée sur des produits à plus forte valeur ajoutée.