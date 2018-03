VALLOUREC : renouvellements de mandats et nomination d'un nouveau membre au conseil de surveillance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le conseil de surveillance de Vallourec a décidé de proposer au vote de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 25 mai 2018 le renouvellement des mandats de Vivienne Cox, Cédric de Bailliencourt, Laurence Broseta et Alexandra Schaapveld, qui arrivent à échéance, pour une nouvelle durée de quatre ans.Considérant sa parfaite connaissance des métiers, des enjeux et du fonctionnement du groupe, le conseil de surveillance estime que le renouvellement de l'ensemble des mandats de Vivienne Cox permettra d'assurer la stabilité et la continuité nécessaires aux actions de transformation engagées par le directoire.Il a donc décidé de renouveler le mandat de présidente du conseil de surveillance de Vivienne Cox, sous réserve du renouvellement de son mandat de membre du conseil de surveillance par l'assemblée générale du 25 mai 2018. Sous la même réserve, Vivienne Cox est également renouvelée en qualité de présidente du comité stratégique.Au cours de la même séance, le conseil de surveillance a décidé de proposer au vote de l'assemblée générale annuelle la nomination de Jean-Jacques Morin en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de quatre ans.Jean-Jacques Morin remplacera Henri Poupart-Lafarge, dont le mandat vient à échéance et qui n'a pas souhaité le renouvellement de celui-ci pour se consacrer pleinement à ses nouvelles responsabilités.