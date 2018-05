Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 7 euros sur Vallourec. Le broker se dit plus confiant sur un rebond de la demande internationale. Avec le reprise du cycle et les efforts menés par le groupe, ce dernier est d'un point opérationnel comme financier le plus adapté du secteur à profiter d'un environnement pétrolier robuste.