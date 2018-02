VALLOUREC : retour à l'équilibre du résultat brut d'exploitation en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vallourec a accusé au quatrième trimestre 2017 une perte nette de 164 millions d'euros, contre une perte de 183 millions d'euros au quatrième trimestre 2016. Le résultat brut d'exploitation est retourné dans le vert. Il s'est élevé à 11 millions contre - 63 millions un an plus tôt. Le fabricant de tubes sans soudure en acier a bénéficié de l'amélioration de l'activité et des effets de ses réductions des coûts. Le chiffre d'affaires a atteint 1,07 milliard, en progression de 27,7%. A périmètre et change constants, la croissance est ressortie à 25,7%.Sur l'exercice 2017, la société de services pétroliers a enregistré une perte nette de 537 millions d'euros, à comparer à une perte de 758 millions en 2016. Le résultat brut d'exploitation s'est établi à 2 millions après - 219 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'est établi à 3,75 milliards, en hausse de 26,5%. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires s'est inscrit en augmentation de 15,2%.Après deux ans de mise en oeuvre (2016 et 2017), le programme de réductions de coûts et la mise en place des nouvelles routes compétitives avancent à un rythme très satisfaisant, a indiqué la société.Fin 2017, elle avait réalisé environ 50% de l'objectif de 750 millions d'euros de contribution additionnelle au résultat brut d'exploitation. Elle est confiante que Vallourec atteindra cet objectif d'ici fin 2020.Le groupe ne versera pas de dividende au titre de l'exercice 2017." En 2017, nous avons bénéficié des premiers signes concrets d'une reprise sur le marché Pétrole et Gaz après trois années d'une crise sans précédent", a commenté le Président du Directoire, Philippe Crouzet."En 2018, nous devrions bénéficier d'un niveau d'activité favorable aux Etats-Unis et de la stabilité des opérations de forage au Brésil. La date et l'ampleur de la reprise du marché Pétrole et Gaz mondial restent toujours incertaines, cependant le nombre d'appels d'offres est en augmentation et devrait se traduire par une croissance des commandes", a poursuivi le dirigeant."Enfin, nous sommes confrontés, dans l'environnement macroéconomique actuel, à une évolution défavorable des taux de change. Nous restons concentrés sur l'exécution de notre Plan de Transformation qui continuera à générer d'importantes économies, contribuant ainsi à l'amélioration continue de nos résultats", a conclu Philippe Crouzet.