VALLOUREC : va fournir des tubes OCTG à Petrobras

Vallourec a signé des nouveaux contrats portant sur la fourniture de produits et services à Petrobras, la compagnie pétrolière nationale brésilienne. Dans le cadre de ces contrats de trois ans, Vallourec va fournir à Petrobras des tubes OCTG sans soudure premium, associant des nuances d'acier premium et des connexions à la pointe des dernières technologies, ainsi que des services spécialisés. Les produits et services associés seront utilisés par Petrobras sur ses puits offshore d'exploration et de production de pétrole et de gaz, situés dans les importants réservoirs du bassin pré-salifère.