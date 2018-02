Vallourec: Ebitda 2017 positif, prudence sur fond de volatilité

Le président du directoire du producteur de tubes sans soudure en acier, Philippe Crouzet, a cependant déclaré lors d'une conférence de presse que le groupe visait une "certaine amélioration" de son résultat brut d'exploitation (RBE) en 2018, sans toutefois fournir des prévisions chiffrées.

Vallourec a également souligné que la volatilité "inhabituellement importante et défavorable" des prix de certains consommables (les électrodes par exemple) et des taux de changes risquait de pénaliser ses performances.

En termes de tendances, le groupe estime que le nombre moyen de plates-formes de forage aux Etats-Unis devrait augmenter "modérément" en 2018 tandis que l'activité de forage resterait stable au Brésil, le groupe visant en outre un renouvellement de son contrat avec Petrobras au premier semestre.

Dans le reste du monde, il estime que l'augmentation des appels d'offres pour des projets pétroliers et gaziers devrait se traduire par une croissance des commandes, avec un effet positif sur les livraisons prévu principalement à partir de 2019.

Vallourec a enregistré au titre de 2017 une perte nette de 537 millions d'euros (contre -758 millions un an plus tôt), un RBE de 2 millions (contre -219 millions) et un chiffre d'affaires de 3.750 millions (+26,5%), tandis que son cash-flow disponible s'est établi à -423 millions (contre -395 millions).

Selon le consensus Thomson Reuters I/B/E/S, les analystes attendaient en moyenne une perte nette de 472 millions d'euros, un RBE de -9 millions et un chiffre d'affaires de 3.638 millions.

(Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot)

