Vallourec : Emission obligataire de 400 millions d’euros

Boulogne-Billancourt (France), le 12 avril 2018 - Vallourec S.A. (la « Société ») annonce aujourd'hui avoir placé avec succès une émission obligataire d'un montant total de 400 millions d'euros à échéance 2023, avec un coupon annuel de 6,375%. La taille de l'émission a été augmentée par rapport aux 300 millions d'euros initialement annoncés le 9 avril. Le règlement-livraison des obligations est prévu le 19 avril 2018, et est sujet aux conditions légales usuelles.

Le produit de cette émission contribuera (i) avec la trésorerie disponible, au refinancement des obligations en circulation de Vallourec venant à échéance en août 2019 en les remboursant à leur date d'échéance et (ii) au paiement de certains frais et charges. D'ici là, Vallourec conservera ce produit dans son compte général de trésorerie et réduira les emprunts à court terme existants et futurs.



Ce communiqué de presse contient des réflexions et des informations prospectives. De par leur nature, ces réflexions et informations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits et services ou les performances futures. Bien que la Direction de Vallourec estime que ces réflexions et informations prospectives sont raisonnables, Vallourec ne peut garantir leur exactitude ou leur exhaustivité. Ces réflexions et informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes qui sont difficiles à prévoir et généralement en dehors du contrôle de Vallourec, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les réflexions et les informations prospectives.

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d'une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 19 500 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.