Vallourec : Nouveaux contrats long-terme avec Petrobras

Boulogne-Billancourt et Belo Horizonte, le 5 avril 2018 - Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, annonce aujourd'hui avoir signé un ensemble de nouveaux contrats portant sur la fourniture de produits et services à Petrobras, la compagnie pétrolière nationale brésilienne.



Dans le cadre de ces contrats de trois ans, Vallourec va fournir à Petrobras des tubes OCTG sans soudure premium, associant des nuances d'acier premium et des connexions à la pointe des dernières technologies, ainsi que des services spécialisés.

Les produits et services associés seront utilisés par Petrobras sur ses puits offshore d'exploration et de production de pétrole et de gaz, situés dans les importants réservoirs du bassin pré-salifère. L'exploitation en milieu pré-salifère représente déjà plus de 50 % de la production totale de Petrobras.



Avec ces contrats, Vallourec consolide son leadership mondial dans la fourniture de produits OCTG premium pour le secteur pétrolier et gazier. Philippe Crouzet, Président du Directoire de Vallourec, a déclaré : « Petrobras est l'un des principaux producteurs de pétrole au monde et exploite des réserves offshore en zone pré-salifère dont le potentiel est énorme. Nous sommes fiers d'avoir une fois de plus relevé le défi pour répondre aux enjeux technologiques de Petrobras. Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec ce partenaire historique. Nous avons fait preuve d'audace, en mettant à son service le meilleur de notre innovation et en proposant de nouveaux services ».



De grands défis techniques à venir



Les champs pré-salifères brésiliens présentent plusieurs défis outre la couche de sel elle-même : des profondeurs de puits pouvant atteindre 7 000 mètres, des conditions en eaux très profondes avec parfois jusqu'à 2 000 mètres entre la surface et le fond marin, une corrosion acide causée par du H2S et du CO2, ainsi que des températures et des pressions tendant vers des conditions de haute pression/haute température dans certaines zones. Ensemble, tous ces paramètres ont un impact important sur les modèles d'exploration et renforcent les exigences sur les produits OCTG, qui doivent être capables de résister à cette combinaison de contraintes mécaniques, thermiques, et de corrosion.

Grâce à ses capacités en matière d'innovation, Vallourec est en mesure de répondre à l'ensemble de ces défis technologiques et fournira à Petrobras les tubes sans soudure les plus avancés pour les milieux corrosifs, composés de matériaux hautement alliés, ainsi que les connexions premium les plus récentes et les plus avancées, aux qualités inégalées. Par ailleurs, des services techniques spécialisés ont été développés ces dernières années afin de répondre aux nouveaux besoins de notre client.



