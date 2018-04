Vallourec : Projet de partenariat avec Interpipe

Boulogne-Billancourt, le 18 avril 2018 - Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, et Interpipe, producteur ukrainien de tubes sans soudure, annoncent leur intention de démarrer un partenariat qui prévoit la production, en coopération, de tubes sans soudure en carbone non-OCTG , destinés au marché européen.



Ces produits, principalement dédiés aux applications mécaniques, « line pipe » et « process pipe » , seront laminés par Interpipe avant d'être conditionnés et contrôlés dans une unité de finition commune, gérée par Vallourec, et localisée à Nikopol, en Ukraine, au sein de l'une des usines d'Interpipe. Le démarrage de la production est prévu pour l'automne 2018. Ces tubes seront commercialisés en Europe par Vallourec.



Avec ce partenariat, Vallourec va pouvoir compléter son offre avec des tubes d'entrée de gamme produits à des prix très compétitifs et ainsi proposer un portefeuille global de solutions pour renforcer sa position de marché en Europe, base historique du Groupe actuellement positionnée sur des produits à plus forte valeur ajoutée.



À propos de Vallourec



Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d'une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 19 500 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0000120354, Ticker VK) éligible au Service de Règlement Différé (SRD), Vallourec fait partie des indices SBF 120 et Next 150.

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d'American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (ISIN code : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et l'action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.



