Vallourec : conclut de nouveaux contrats de long terme avec Petrobras

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, a annoncé jeudi avoir avoir signé un ensemble de nouveaux contrats portant sur la fourniture de produits et services à Petrobras, la compagnie pétrolière nationale brésilienne.

Principaux éléments du communiqué :

-Dans le cadre de ces contrats de trois ans, Vallourec va fournir à Petrobras des tubes OCTG sans soudure premium, associant des nuances d'acier premium et des connexions à la pointe des dernières technologies, ainsi que des services spécialisés.

-Les produits et services associés seront utilisés par Petrobras sur ses puits offshore d'exploration et de production de pétrole et de gaz, situés dans les importants réservoirs du bassin pré-salifère. L'exploitation en milieu pré-salifère représente déjà plus de 50 % de la production totale de Petrobras.

-Avec ces contrats, Vallourec consolide son leadership mondial dans la fourniture de produits OCTG premium pour le secteur pétrolier et gazier.

