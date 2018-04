Vallourec : nouveaux contrats avec Petrobras

06/04/2018 | 07:44

Vallourec annonce de nouveaux contrats de trois ans avec Petrobras pour lui fournir des tubes OCTG sans soudure premium, associant des nuances d'acier premium et des connexions à la pointe des dernières technologies, ainsi que des services spécialisés.



Les produits et services associés seront utilisés par la compagnie pétrolière nationale brésilienne sur ses puits offshore d'exploration et de production de pétrole et de gaz, situés dans les importants réservoirs du bassin pré-salifère.



'Petrobras est l'un des principaux producteurs de pétrole au monde et exploite des réserves offshore en zone pré-salifère dont le potentiel est énorme', commente Philippe Crouzet, président du directoire du fabricant français de tubes sans soudures.



