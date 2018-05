Vallourec : Oddo à l'achat, ajuste son objectif de cours

22/05/2018 | 10:53

Oddo annonce ce jour confirmer son conseil à l'achat sur le titre Vallourec et ajuster son objectif de cours à 8 euros (contre 8,5 euros).



'Suite à un Analyst Meeting, nous retiendrons globalement un message prudent mais positif de la part du management qui confirme une amélioration séquentielle des performances du groupe. L'histoire de la recovery se poursuit et le titre doit toujours s'apprécier dans une optique de moyen terme avec une génération positive de FCF (Free Cash-Flow) à compter de 2020', estime le broker.



Pour rappel, Vallourec a enregistré un chiffre d'affaires lors du dernier trimestre de 862 millions d'euros, en hausse de 10,1 % par rapport aux trois premiers mois de l'année 2017. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 22,1%.





