Vallourec : UBS passe à l'achat sur le dossier

16/03/2018 | 11:05

UBS est désormais d'avis d'acheter l'action Vallourec, le spécialiste français des tubes destinés à l'industrie énergétique, contre un précédent conseil 'neutre'. L'objectif de cours est relevé de 5 à 7 euros.



Le bureau d'études développe plusieurs arguments à l'appui de son changement de pied. Tout d'abord, UBS estime que les investisseurs 'sous-estiment le levier opérationnel à moyen terme de Vallourec', indique une note. Et ce alors que le marché des tubes pétroliers (dits OCTG) semble avoir atteint son point bas au niveau mondial, et reste bien orienté aux Etats-Unis avec l'essor local des pétroles non conventionnels.



De plus, la valorisation du titre est jugée 'bon marché' au regard des perspectives de redressement de l'EBITDA, qui est pour l'heure (en données normalisées) inférieur de 40% à ce qu'il était lors des précédents cycles. Ce qui lui donne un potentiel de hausse de l'ordre de 60% relativement aux moyennes historiques.



Enfin, le bilan est désormais plus sain et UBS n'exclut pas que Vallourec profite des droits de douanes sur l'acier que Donald Trump impose aux Etats-Unis, ni éventuellement qu'il vende les actifs forestiers brésiliens extérieurs à son coeur de métier.



UBS ajoute qu'en s'en tenant strictement aux prévisions à moyen terme de la direction, qu'il prend donc avec des pincettes, le titre Vallourec serait valorisé 14 euros.





