VALNEVA : affiche son optimisme pour 2018

Valneva a nettement réduit sa perte nette en 2017. Elle s'est établie à 11,5 millions d'euros contre 49,2 millions en 2016. L'Ebitda du spécialiste des vaccins contre les maladies rares a bondi de 285% à 10,8 millions. Le chiffre d'affaires, subventions incluses, a progressé de 12% à 109,8 millions. Valneva prévoit pour l'exercice 2018 des ventes de produits supérieures à 100 millions d'euros.Les autres revenus du groupe (crédits d'impôts, subventions, services et redevances), qui tendent à varier d'une année sur l'autre, devraient permettre de faire croître le chiffre d'affaires total du groupe jusqu'à un montant estimé entre 110 millions d'euros et 120 millions d'euros sur l'exercice 2018.Valneva prévoit par ailleurs de conserver un Ebitda positif en 2018, se situant entre 5 millions et 10 millions d'euros, et d'accroître son investissement en R&D pour atteindre 30 à 35 millions, contre 23,4 millions en 2017, afin de soutenir l'avancée du développement clinique de ses candidats vaccins contre la maladie de Lyme et le Chikungunya.La trésorerie du groupe au 31 décembre 2017 s'élevait à 38,1 millions contre 42,2 millions au 31 décembre 2016 et comprenait 33,5 millions de liquidités et équivalents et 4,5 millions de trésorerie affectée.Valneva revoit actuellement sa stratégie de cotation en Bourse et plus spécifiquement sa deuxième cotation. Le groupe prévoit d'achever ce processus au cours des deux prochains mois et d'annoncer des décisions, le cas échéant, au second trimestre de cette année. Actuellement, le groupe est coté à Paris (-0,65% à 3,85 euros), et à Vienne (-0,77% à 3,87 euros).David Lawrence, directeur financier de Valneva, a indiqué : "en 2017, nous avons réalisé les objectifs opérationnels clés que nous nous étions fixés et avons continué à améliorernotre performance financière, nous donnant ainsi la flexibilité d'investir dans la croissance future de notre portefeuille de produits. Atteindre le cap des 100 millions d'euros de ventes de produits sera une étape importante pour le groupe cette année. Avec plusieurs jalons importants en 2018, nous sommes convaincus que cette année sera clé pour le groupe. "