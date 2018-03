Valneva annonce la publication de son Document de Référence

Lyon (France), 22 mars 2018 - Valneva SE ("Valneva" ou "Le Groupe"), société de biotechnologie dédiée au développement, à la production et à la commercialisation de vaccins innovants, annonce aujourd'hui la publication de son Document de Référence 2017, suite à son dépôt en date du 21 mars 2018 effectué auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro D.18-0159.

Le Document de référence 2017 de Valneva contient le Rapport Financier Annuel 2017, et notamment:

les comptes annuels ;

les comptes consolidés (dont les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes) ;

le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise.

Le Document de Référence 2017 contient par ailleurs les informations du Rapport de gestion 2017 de la Société, en ce compris la description du programme de rachat d'actions de Valneva, le rapport sur la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) du Groupe ainsi que les informations relatives aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques.

Le document peut être consulté sur le site internet de Valneva dans la section "Investisseurs et media" (http://www.valneva.com/fr/investisseurs-media/document-de-reference). Le Document de Référence de Valneva est également disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org). Une version imprimée du document peut être obtenue auprès de la Société : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain, sur simple demande.

A propos de Valneva SE

Valneva est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins innovants. Le portefeuille de produits de Valneva inclut deux vaccins du voyageur, IXIARO®/JESPECT® contre l'encéphalite japonaise, et DUKORAL® dans la prévention du choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par L'ETEC. Le groupe est également propriétaire de vaccins en développement dont le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme. Valneva compte plus de 450 employés et exerce ses activités depuis l'Autriche, la Suède, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et les Etats-Unis. Pour plus d'information, consulter le site internet de la société www.valneva.com.

