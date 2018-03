Valneva : perte nette fortement réduite en 2017

22/03/2018 | 10:25

Valneva a fait état ce jeudi avant marché d'une forte réduction de sa perte nette au titre de l'exercice clos. Celle-ci est en effet ressortie à 11,5 millions d'euros, contre une précédente perte de 49,2 millions à fin 2016.



Dans le même temps, l'Ebitda a été multiplié par près de 4, passant de 2,8 à 10,8 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a crû de 11,9 millions en glissement annuel à 109,8 millions d'euros.



La trésorerie de Valneva s'élevait quant à elle à 38,1 millions d'euros au 31 décembre dernier, contre 42,2 millions un an plus tôt, et comprenait 33,5 millions de liquidités et équivalents et 4,5 millions de trésorerie affectée.



'En 2017, nous avons réalisé les objectifs opérationnels clefs que nous nous étions fixés et avons continué à améliorer notre performance financière, nous donnant ainsi la flexibilité d'investir dans la croissance future de notre portefeuille de produits. Atteindre le cap des 100 millions d'euros de ventes de produits sera une étape importante pour le groupe cette année. Avec plusieurs jalons importants en 2018, nous sommes convaincus que cette année sera clef pour Valneva', a commenté son directeur financier David Lawrence.



A noter enfin que la société revoit actuellement sa stratégie de cotation en Bourse et plus spécifiquement sa deuxième cotation. Valneva envisage d'achever ce processus au cours des 2 prochains mois et d'annoncer des décisions, le cas échéant, au deuxième trimestre de cette année.





