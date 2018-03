Valneva présentera sur Lyme et Zika au 18ème World Vaccine Congress de Washington, D.C.

Les présentations porteront sur les avancées cliniques des candidats vaccins contre la maladie de Lyme et le virus Zika

Lyon (France), 29 mars 2018 - Valneva SE ("Valneva" or "the Company"), société de biotechnologie dédiée au développement, à la production et à la commercialisation de vaccins innovants, annonce aujourd'hui qu'elle fera deux présentations sur ses candidats vaccins contre la maladie de Lyme et Zika le 4 avril 2018 lors du 18ème World Vaccine Congress de Washington, D.C. Le congrès rassemblera plus de 800 spécialistes des vaccins.

Le Président du directoire de Valneva, Thomas Lingelbach, consacrera sa présentation à la progression du développement de VLA15, son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, suite à la publication des résultats initiaux de Phase 1. La maladie de Lyme est considérée comme la maladie transmise par vecteur ayant la plus forte prévalence dans l'hémisphère nord avec environ 300,000 cas aux Etats-Unis chaque année. Thomas Lingelbach présentera également une première approche des futures étapes de développement de VLA15 alors que le besoin médical pour un vaccin contre cette maladie ne cesse de s'accentuer en raison de l'expansion géographique de la maladie.

Valneva fera, par ailleurs, une co-présentation sur l'étude de Phase 1 de son candidat vaccin contre le virus Zika, VLA1601. Le Directeur Médical de Valneva, Dr. Wolfgang Bender, et le Vice Président, Product Development, d'Emergent BioSolutions, Dr. Matthew Duchars, focaliseront leur présentation sur le développement d'un vaccin hautement purifié et inactivé contre le virus Zika. Le vaccin VLA1601 a été développé en utilisant la plateforme de production du vaccin contre l'encéphalite japonaise de Valneva, IXIARO®/JESPECT®, déjà enregistré.

Valneva, l'un des sponsors de l'évènement, sera sur le stand #214.

Lieux et horaires des présentations

Conférence: The World Vaccine Congress 2018, Washington, D.C

Lieu: Renaissance Washington DC Downtown Hotel

Date: Mercredi 4 avril, 2018

Horaires: 09:10 EST pour la présentation Zika; 15:40 EST pour la présentation Lyme

A propos de VLA15

Le candidat vaccin de Valneva, VLA15, est actuellement le seul programme clinique actif contre la maladie de Lyme. Ce programme a reçu le statut de "Fast track" de l'autorité de santé américaine, FDA, en juillet 2017.

VLA15 est un nouveau vaccin multivalent à sous-unités de protéines ciblant la surface externe de la protéine A (OspA) de la Borrelia. L'indication ciblée par le candidat vaccin de Valneva est une immunisation prophylactique active contre la maladie de Lyme chez les personnes de plus de deux ans, avec pour objectif d'offrir une protection contre la majorité des sources de Borrelia pathogènes pour l'homme.

VLA15 est conçu pour offrir une protection contre la maladie de Lyme en augmentant le niveau d'anticorps empêchant la bactérie Borrelia de migrer de la tique à l'homme après une morsure. Le profil d'innocuité devrait être semblable à celui d'autres vaccins qui utilisent la même technologie et qui ont déjà été approuvés pour une immunisation active chez l'adulte et l'enfant.

La population ciblée par la vaccin inclut les individus à risques vivant dans les zones endémiques, les personnes ayant prévu de voyager dans les zones endémiques et de pratiquer des activités de plein air ainsi que les personnes ayant déjà été touchées par la maladie (puisqu'une infection par Borrelia ne confère pas d'immunité protectrice contre toutes les souches de Borrélia pathogènes pour l'homme).

La vaccination par OspA a déjà prouvé son efficacité dans les années 90 et les données précliniques du vaccin VLA15 ont révélé que ce candidat vaccin offrait une protection contre la majorité des souches de Borrelia pathogènes pour l'homme.

Le marché mondial pour un vaccin contre la maladie de Lyme est actuellement estimé à entre €700 et €800 millions par an.

About VLA1601

VLA1601 is a highly A propos de VLA1601

VLA1601 est un candidat vaccin hautement purifié et inactivé ("PIV") contre le virus Zika, développé en utilisant la plateforme de production du vaccin contre l'encéphalite japonaise de Valneva IXIARO®/JESPECT®. Certaines autorités de santé et leaders d'opinion (KOLs) ont émis leur préférence pour une approche inactivée par rapport à d'autres technologies comme les vaccins vivants atténués, puisque la population initiale cible pour un vaccin contre le virus Zika a été définie comme étant les femmes en âge de procréer et pouvant être potentiellement déjà enceintes. Il existe, en effet, un risque théorique que les vaccins viraux vivants atténués ou viraux aptes à la réplication, puissent traverser le placenta et infecter le foetus lorsqu'ils sont administrés aux femmes enceintes. Pour cette raison, ces vaccins ne sont pas recommandés en cas de grossesse. Lors du développement préclinique, le vaccin de Valneva VLA1601 a démontré une très grande pureté et un profil biologique, chimique et physique comparable à celui du vaccin contre l'encéphalite japonaise de Valneva actuellement commercialisé. Ces résultats semblent indiquer qu'un profil comparable d'innocuité et d'immunogicité du vaccin pourrait être obtenu. Valneva dispose, sur le site de production de son vaccin contre l'encéphalite japonaise, d'un procédé de fabrication déjà bien établi.

A propos de Valneva SE

Valneva est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins innovants. Le portefeuille de produits de Valneva inclut deux vaccins du voyageur, IXIARO®/JESPECT® contre l'encéphalite japonaise, et DUKORAL® dans la prévention du choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par L'ETEC. Le groupe est également propriétaire de vaccins en développement particulièrement uniques contre la maladie de Lyme et le Chikungunya. Valneva compte plus de 450 employés et exerce ses activités depuis l'Autriche, la Suède, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et les Etats-Unis. Pour plus d'information, consulter le site internet de la société www.valneva.com.

