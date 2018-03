Valora augmente la masse salariale de 0,95% pour 2018

Données financières ( CHF) CA 2018 2 171 M EBIT 2018 93,2 M Résultat net 2018 64,9 M Dette 2018 389 M Rendement 2018 3,80% PER 2018 20,27 PER 2019 17,41 VE / CA 2018 0,78x VE / CA 2019 0,77x Capitalisation 1 307 M Graphique VALORA HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique VALORA HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 376 CHF Ecart / Objectif Moyen 15% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Michael Müller Chief Executive Officer Franz Julen Chairman Tobias Knechtle Chief Financial Officer Markus Fiechter Vice Chairman Bernhard Heusler Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) VALORA HOLDING AG 0.77% 1 379 SM INVESTMENTS CORPORATION --.--% 21 828 NEXT 10.14% 10 107 TRACTOR SUPPLY COMPANY -20.56% 7 429 DUFRY -13.49% 7 127 MARKS & SPENCER GROUP -14.74% 6 164