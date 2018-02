Van de Velde : une collaboration innovante avec Pippa & Jean

22.02.2018 - Information non-réglementée

Van de Velde lance une collaboration innovante avec Pippa & Jean

La marque de lingerie de luxe belge Van de Velde annonce sa collaboration en Allemagne avec Pippa & Jean, une plate-forme de vente sociale. Désormais, les femmes pourront faire l'expérience de la lingerie Marie Jo et PrimaDonna chez elles et en compagnie d'amies, par le biais d'events de styling exclusifs, et dans un proche avenir, passer commande en ligne via des boutiques en ligne personnalisées.

Pour Van de Velde, ce partenariat innovant avec Pippa & Jean est un pas supplémentaire dans la concrétisation de sa stratégie de vente en ligne. L'entreprise se lance ainsi dans un nouveau modèle d'entreprise où convergeront la plate-forme numérique à succès de Pippa & Jean et l'expérience des marques de lingerie de luxe Marie Jo et PrimaDonna. Ce canal de vente innovant sera géré en Allemagne par Anja Horst, la nouvelle Managing Director de Van de Velde pour la vente sociale. En sa qualité d'ancienne directrice Marketing Products & Consumer Promotions chez Tupperware Allemagne, Anja possède une connaissance approfondie du marché de la vente sociale en Allemagne. Son arrivée devrait permettre à Van de Velde de booster sa collaboration avec Pippa & Jean.

Le concept de la vente sociale, qui permet de faire l'expérience confortable de produits depuis son domicile, est de plus en plus populaire en Allemagne. À l'heure actuelle, ce marché représente dans ce pays plus de 16 milliards d'euros et croît chaque année de 8%. En plus d'accroître la disponibilité des marques de lingerie Marie Jo et PrimaDonna, ce nouveau canal de vente permettra aussi aux clientes de vivre le nec plus ultra de l'expérience personnalisée.

Erwin van Laethem, CEO de Van de Velde : « La nouvelle collaboration avec Pippa & Jean correspond à notre volonté de garantir à nos clientes une disponibilité optimale dans tous les canaux. Elle s'inscrit aussi dans notre tradition de l'innovation, Van de Velde étant depuis sa création en 1919 une entreprise qui va de l'avant et qui se renouvelle. Collaborer avec un partenaire comme la plate-forme numérique Pippa & Jean va donc dans le

sens de notre mission, à savoir Empowering the bodies and minds of women.»

Gerald Heydenreich, CEO de Pippa & Jean : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'entamer cette collaboration avec Van de Velde. Elle représente pour nous un premier pas vers l'ouverture de notre plate-forme de vente sociale unique O3S à des marques qui s'intéressent au lancement d'une équipe de vente sociale propre. L'équipe innovante de Van de Velde montre la voie dans ce développement, appelé à prendre de l'ampleur dans les années qui viennent, avec des marques de plus en plus soucieuses d'offrir une disponibilité et un service optimum aux consommatrices à travers le développement d'une force de vente sociale directe. »

À propos de Van de Velde

Van de Velde est un fabricant de lingerie de luxe créé en 1919 par Achiel et Margaretha Van de Velde. Cette entreprise familiale belge crée et fabrique de la lingerie de luxe pour dames et possède un éventail de marques diversifié allant de Marie Jo et PrimaDonna à Andres Sarda. Van de Velde possède son siège en Belgique et dessert différents marchés internationaux, à savoir l'Europe, l'Amérique du Nord, la Chine, Hong Kong et le Moyen-Orient.

À propos de Pippa & Jean

Pippa & Jean est une plate-forme de vente sociale qui a été créée en 2011. Par le biais d'events de styling exclusifs et de boutiques en ligne personnalisées, Pippa & Jean offre aux femmes une plate-forme unique où elles peuvent trouver des bijoux, des accessoires et d'autres produits lifestyle. Le Financial Times a désigné Pippa & Jean comme l'une des entreprises de prêt-à-porter d'Europe ayant la croissance la plus rapide.

Avec ses marques fortes, PrimaDonna, Marie Jo et Andres Sarda, Van de Velde est l'un des leaders de la lingerie, du balnéaire, et du sportswear. Notre mission est d'apporter à chaque cliente le plus haut niveau d'expérience. Nous fondons notre stratégie sur l'expansion de nos marques à travers notre concept « Lingerie Styling » qui associe bien-aller, style et mode. Nous travaillons en partenariat avec 5 000 points de ventes spécialisés multimarques, off et online autour du monde, avec un focus sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Nous gérons notre propre réseau de distribution premium sous les enseignes Rigby&Peller, Lincherie et Private Shop dans lequelles dont la force est le service Lingerie Styling. Van de Velde est côté à Euronext à Bruxelles.

