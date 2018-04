Varia enregistre une forte hausse du bénéfice en 2017

Zurich (awp) - La société immobilière Varia US Properties a enregistré en 2017 un bénéfice net qui a plus que doublé à 34,9 millions de dollars. Pour l'exercice en cours, l'entreprise table sur des recettes solides et a confirmé le dividende qu'elle prévoit de distribuer à ses actionnaires, annonce-t-elle vendredi.

Pendant l'année sous revue, les recettes totales se sont inscrites à 88,2 millions de dollars, soit un bond de 36,5%, tandis que les recettes brutes se sont établies à 65,8 millions dollars, une hausse de 68%, précise le communiqué.

Les revalorisations ont contribué à hauteur de 22,4 millions dollars à l'amélioration de la performance. Quant à la valeur du portefeuille, elle a atteint 618 millions de dollars au 31 décembre 2017, soit une avancée de 60% par rapport à la clôture précédente. Le taux d'occupation s'est légèrement détérioré à 94,3% en 2017 contre 95,5% en 2016.

Pour l'année en cours, l'entreprise zougoise active sur le marché américain a confirmé vouloir reverser un dividende de 2,50 francs suisses par action à ses actionnaires, qui sera octroyé après l'assemblée générale de 2019.

La bonne conjoncture aux Etats-Unis devrait soutenir la marche des affaires de l'entreprise en 2018.

lk/buc