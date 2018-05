Offre d'acquisition volontaire et conditionelle sur Vastned Retail Belgium NV: période d'acceptation unique commence aujourd'hui

Prospectus approuvé par la FSMA le 24 avril 2018

La période d'acceptation pour les actionnaires commence aujourd'hui et s'étend jusqu'au 1er juin 2018, à 16h00 (heure belge)

L'offre d'acquisition ne connaît qu'une période d'acceptation, sans possibilité de réouverture volontaire de l'offre

Acceptation par au moins 90 % du flottant nécessaire

Le prospectus est disponible en ligne et via les guichets de KBC Bank / CBC Banque

Communiqué de presse complet:

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Vastned Retail Belgium via Globenewswire