Vastned Retail Belgium : N.V. annonce son intention de lancer une offre publique d'acquisition volontaire et conditionnelle de 57,50 par action en numéraire sur les actions de Belgium NV

Vastned Retail N.V. annonce son intention de lancer une offre publique d'acquisition volontaire et conditionnelle de €57,50 par action en numéraire sur l'ensemble des actions de Vastned Retail Belgium NV qui ne sont pas encore en sa possession.

Vastned Retail N.V. ("Vastned") (Euronext Amsterdam: VASTN), qui détient, directement et indirectement, 65,49% des actions de Vastned Retail Belgium NV ("Vastned Retail Belgium") (Euronext Brussels: VASTB), a annoncé son intention de lancer une offre publique d'acquisition volontaire et conditionnelle de €57,50 par action en numéraire sur l'ensemble des actions de Vastned Retail Belgium qui ne sont pas encore en sa possession. Une copie du communiqué de presse de Vastned est jointe en annexe.

Dans le cadre de l'offre d'acquisition envisagée, Vastned propose que Vastned Retail Belgium échange son statut de société immobilière réglementée publique (SIR publique) par celui de fonds d'investissement immobilier spécialisé (FIIS). Dans ce cadre, il sera également mis un terme à la cotation en bourse de Vastned Retail Belgium.

Dans le cas où Vastned déciderait de lancer une offre formelle, les détails exhaustifs de celle-ci seront présentés dans un prospectus qui sera soumis à l'Autorité belge pour les Services et Marchés financiers (« FSMA »). Le conseil d'administration de Vastned Retail Belgium examinera ce prospectus et exposera son avis dans un mémoire en réponse. Étant donné que l'offre publique d'acquisition envisagée est faite par l'actionnaire de contrôle de Vastned Retail Belgium, les administrateurs indépendants de Vastned Retail Belgium désigneront un expert indépendant pour établir un rapport d'évaluation au sens de l'article 23 de l'Arrêté Royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition.

Vastned Retail Belgium et Vastned entretiennent une bonne collaboration depuis des années et Vastned Retail Belgium se réjouit de renforcer encore d'avantage cette relation dans le futur.