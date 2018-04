VDI Group : léger recul des facturations au 1T

17/04/2018 | 10:23

VDI Group a fait état hier après marché de 11,3 millions d'euros de facturations au titre du premier trimestre de son exercice, soit une baisse de 2,5% comparativement aux 3 premiers mois de 2017.



A devises constantes (impact de la livre sterling), elles s'inscrivent à 11,4 millions d'euros et sans un décalage de livraison, le trimestre aurait été stable, a précisé la société, qui a également fait savoir que les perspectives de développement de sa division 'Battery' sont bonnes pour l'ensemble de l'exercice, avec une organisation désormais totalement centrée sur la croissance de cette activité.



Sur l'exercice, VDI Group devrait notamment bénéficier d'une bonne dynamique des activités 'BtoB', et l'année en cours constituera à nouveau un exercice de transformation durant lequel la société poursuivra la mise en oeuvre de son plan de marche visant à générer de la croissance et à améliorer sa rentabilité.



VDI Group restera également attentif aux opportunités de croissance externe qui viendraient renforcer sa position sur le marché.



Dans ce cadre, l'entreprise présentera en juin prochain son plan stratégique à 5 ans et dévoilera à cette occasion sa nouvelle dénomination.





