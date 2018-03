VDI Group : projet de fusion par absorption de BDR SAS

23/03/2018 | 18:13

Réuni ce vendredi, le conseil d'administration de VDI Group a approuvé le principe de la fusion par voie d'absorption de la société BDR SAS et a donné tous pouvoirs à son directeur général pour signer le traité de fusion, a-t-on appris ce vendredi après Bourse. A l'issue de cette même réunion du conseil d'administration de VDI Group, le directeur général David Buffelard a signé ledit traité de fusion.



BDR SAS détient un total de 3.672.068 actions sur les 4.703.000 composant le capital social de VDI Group et 7.289.560 de ses 8.320.078 droits de vote. Société absorbante, VDI Group ne détient pour sa part aucune participation dans BDR SAS.



Ce projet de fusion s'inscrit dans une démarche de rationalisation et de simplification de la structure de détention de VDI Group. Ainsi, du fait de la réalisation de la fusion, la société Heler SA de droit luxembourgeois, qui détient 66,75% de BDR SAS, deviendra directement l'actionnaire principal de référence en détenant environ 52,2% du capital de VDI Group.





