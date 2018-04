Veeva : Debiopharm International SA améliore sa conformité et sa surveillance des essais cliniques avec Veeva Vault eTMF

La société biopharmaceutique internationale permet une préparation aux inspections en temps réel et améliore la collaboration avec les organismes de recherche sous contrat

Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd’hui que Debiopharm International SA, qui fait partie de la société biopharmaceutique helvétique Debiopharm Group™, a choisi Veeva Vault eTMF pour améliorer la surveillance de ses processus TMF (trial master file - dossier permanent de l'essai) et travailler étroitement avec les organismes de recherche sous contrat (ORC) en collaborant via une application unique basée sur le Cloud.

« Veeva nous aide à rationaliser nos opérations cliniques », a déclaré Christian A. Aeschlimann, directeur des opérations cliniques chez Debiopharm. « Veeva Vault eTMF nous aidera à maintenir un TMF à jour, toujours exact, et à nous aligner avec nos partenaires externes en travaillant sur le même système. »

En tant que commanditaire, Debiopharm est obligée d'après les Bonnes Pratiques Cliniques ICH E6(R2) de maintenir une surveillance tout au long des essais cliniques. Comme les partenaires externes ne pouvaient pas accéder au précédent eTMF sur site de la société, les ORC utilisaient leurs propres systèmes et transféraient des documents périodiquement. Cela veut dire que Debiopharm ne disposait pas d’une visibilité complète et en temps réel des activités TMF des ORC.

Veeva Vault eTMF fournit une source de vérité unique pour la documentation sur les essais. Les commanditaires et ORC peuvent gérer les documents et processus TMF dans le même système, en temps réel, à mesure qu’ils sont exécutés. Debiopharm peut maintenant conserver son TMF dans un état constant de préparation aux inspections et assurer que les partenaires adhèrent à ses procédures opérationnelles standard.

« Dans notre quête d’amélioration continue, nous avons choisi Veeva Vault eTMF pour nous aider à travailler plus efficacement et à maintenir une documentation sur les essais de haute qualité », a expliqué Vincent Demeautis, responsable des opérations cliniques chez Debiopharm. « En partageant un système unique avec les ORC pour diriger tous les processus TMF, nous éliminerons le besoin de gérer et rapprocher de multiples sources TMF, tout en améliorant notre réactivité et notre collaboration avec les membres des équipes externes et internes chargées des études. »

Veeva Vault eTMF fournira également à Debiopharm des rapports et des tableaux de bord pour une visibilité sur l’intégrité, la ponctualité et la précision des processus TMF. Cela aidera la société à vérifier l’état et la qualité de la documentation et à solutionner de manière proactive tout problème qui se présente.

« Veeva Vault eTMF était la meilleure solution sur le marché pour satisfaire nos besoins actuels et futurs », a déclaré Sofie Lemmens, associée principale pour les essais cliniques chez Debiopharm, qui a piloté la mise en œuvre de Veeva Vault eTMF. « Ce fût un investissement crucial dans nos équipes internes pour améliorer la qualité et l’accès au TMF. »

En adoptant Veeva Vault eTMF, Debiopharm a fait un premier pas vers un modèle clinique unifié pour rationaliser les systèmes et les processus de bout en bout, accroître la collaboration et améliorer la performance des essais. Cela reflète un changement dans le secteur tout entier, avec près de la totalité (99 %) des sondés dans le cadre de l'enquête Veeva 2017 sur les opérations cliniques unifiées déclarant le besoin d’unifier leurs opérations cliniques.

« Les commanditaires unifient les systèmes et les processus pour améliorer la qualité et l’exécution des études, tout en gérant un nombre croissant d’essais et en augmentant la complexité dans l’ensemble du cycle de vie clinique », a déclaré Rik Van Mol, vice-président de la stratégie R&D pour la région Europe chez Veeva. « Veeva Vault eTMF permet à Debiopharm d’améliorer la visibilité et la conformité des essais, et de se lancer dans une démarche vers des opérations cliniques unifiées. »

Veeva Vault eTMF fait partie de Veeva Vault Clinical Suite, première suite d'applications du secteur à combiner une solution eTMF avec la capture électronique des données (EDC), un système de gestion des essais cliniques (CTMS) et un démarrage des études pour unifier la gestion des données cliniques et les opérations. Pour découvrir comment les organisations éliminent les cloisonnements dans leurs opérations cliniques grâce à Veeva Vault Clinical Suite, visitez veeva.com/eu/Clinical.

