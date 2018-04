19 avril 2018. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce son chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2017-2018 (période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018).

A mi-exercice, Vente-unique.com affiche un taux de croissance de +17% et maintient ainsi une dynamique soutenue. Une performance remarquable réalisée en parallèle du processus d'introduction en bourse finalisé dans les tous premiers jours d'avril.

Normes IFRS (en K€) 1er semestre

2016-2017 1er semestre

2017-2018 Variation France 26 839 28 291 +5% Europe du Nord et de l'Est[1] 9 280 11 111 +20% Europe du Sud[2] 2 199 5 497 +150% Total 38 318 44 899 +17%

Le chiffre d'affaires semestriel atteint 44,9 M€ contre 38,3 M€ au 1er semestre 2016-2017. Au-delà d'un excellent 1er trimestre (+20% de croissance), porté par l'engouement croissant pour le Black Friday, Vente-unique.com enregistre à l'issue des 6 premiers mois de l'exercice une progression robuste dans les 3 régions où le Groupe opère :

En France , la hausse ressort à +5%, en ligne avec les objectifs du Groupe.

, la hausse ressort à +5%, en ligne avec les objectifs du Groupe. En Europe du Nord et de l'Est , la progression du chiffre d'affaires atteint +20% malgré un effet de base plus exigeant au 2 ème trimestre.

, la progression du chiffre d'affaires atteint +20% malgré un effet de base plus exigeant au 2 trimestre. En Europe du Sud, les facturations ont progressé de +150%. Au-delà de la très forte croissance générée par l'excellent démarrage en Italie, 3ème marché européen du meuble, depuis le printemps 2017, le Groupe a ouvert avec succès son site Internet au Portugal en janvier 2018. Les premiers mois d'exploitation sont, une nouvelle fois, supérieurs aux attentes du Groupe.

Sur le 1er semestre 2017-2018, la part du chiffre d'affaires réalisée hors de France s'élève à 37% contre 30% au 1er semestre 2016-2017.

Une introduction en bourse pour entretenir la dynamique de croissance rentable

La fin du 1er semestre 2017-2018 a également été marquée par le succès de l'introduction en bourse de Vente-unique.com sur Euronext Growth. Dans le cadre d'une opération avant tout destinée à ouvrir le capital de la société (33 M€ d'actions placées dont 26 M€ d'actions cédées), la société a réalisé une augmentation de capital de 7 M€.

Cette levée de fonds permettra d'alimenter le plan stratégique de développement de Vente-unique.com qui vise, à l'horizon 2022, un chiffre d'affaires de 150 M€, dont 50% à l'international.

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 10 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1 million de clients depuis son lancement. En 2017, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 77 M€, en progression de +13%, et une marge d'Ebitda de 9,2%.

ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr nbouchez@actus.fr 01 77 35 04 36 01 77 35 04 37

Information Importante

Le présent communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des valeurs mobilières de Vente-unique.com aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de restrictions.

Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis ou à des résidents des Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre de l'US Securities Act de 1933, tel que modifié (l'« US Securities Act »). Les actions de Vente-unique.com n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre de l'US Securities Act et Vente-unique.com n'a pas l'intention d'effectuer une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.

Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la directive 2003/71/EC du Parlement européen et du Conseil (la « Directive Prospectus »), telle que modifiée.

S'agissant des États Membres de l'Espace Économique Européen autres que la France, ayant transposé la Directive Prospectus (chacun étant dénommé l'« État Membre Concerné »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États Membres Concernés. Par conséquent, toute offre d'actions nouvelles ou existantes de la Société ne pourra être réalisée dans l'un ou l'autre des États Membres Concernés, autre que la France, sauf conformément à l'article 3 de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans l'État Membre Concerné.

Pour les besoins du présent paragraphe, l'expression « offre au public » d'actions nouvelles ou existantes de la Société dans l'un ou l'autre des États Membres Concernés signifie toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et les actions nouvelles ou existantes de la Société objet de l'offre, pour permettre à un investisseur de décider de souscrire ou d'acheter ces actions nouvelles ou existantes de la Société, telle que cette définition a été, le cas échéant, modifiée dans l'État Membre considéré par toute mesure visant à transposer la Directive Prospectus dans cet État Membre.

Au Royaume-Uni, le présent document ne constitue pas un prospectus approuvé au sens de l'article 85 du Financial Services and Markets Act 2000 tel qu'amendé (le « FSMA »). Il n'a pas été préparé conformément aux Prospectus Rules émises par le UK Financial Conduct Authority (le « FCA ») en application de l'article 73A du FSMA et n'a pas été approuvé ni déposé auprès du FCA ou de toute autre autorité compétente pour les besoins de la Directive Prospectus. Les actions nouvelles ou existantes de la Société ne peuvent être offertes ou vendues au public au Royaume-Uni (au sens des articles 85 et 102B du FSMA), sauf dans les hypothèses dans lesquelles il serait conforme à la loi de le faire sans mise à la disposition du public d'un prospectus approuvé (au sens de l'article 85 du FSMA) avant que l'offre ne soit réalisée.

Au Royaume-Uni, le présent document est destiné uniquement aux personnes qui (i) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements visées à l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'amendé, the « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2)(a) à (d) (« high net worth bodies corporate, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, ou (iii) auxquelles une invitation ou une incitation à s'engager dans une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du FSMA) relative à l'émission ou à la vente de titres peut être légalement communiquée par une personne autre qu'une personne autorisée au sens de l'article 31 du FSMA et, lorsque le contenu de la communication concernée n'a pas été approuvé pour les besoins de l'article 21 du FSMA, par une telle personne autorisée (toutes ces personnes étant dénommées ensemble les « Personnes Qualifiées »). Ce document est destiné uniquement aux Personnes Qualifiées et ne doit pas être utilisé par des personnes qui ne seraient pas des Personnes Qualifiées. Tout investissement ou activité d'investissement auxquels le présent document se réfère est accessible au Royaume-Uni seulement aux Personnes Qualifiées et ne pourra être proposé ou conclu qu'avec des Personnes Qualifiées.

La diffusion, la publication ou la distribution du présent communiqué de presse dans certains pays peut être sujette à des restrictions en vertu des dispositions légales et règlementaires en vigueur. En conséquence, les personnes présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de base et notamment les risques liés à l'importance de la relation entre la Société et les entités du groupe CAFOM développés à la section 4.3.1.

[1] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Suisse [2] Espagne + Italie + Portugal

