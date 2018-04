Vente-unique : option de surallocation partiellement exercée

30/04/2018 | 08:06

Vente-unique.com annonce que Midcap Partners a exercé partiellement l'option de surallocation donnant lieu au placement de 365.015 actions supplémentaires au prix de l'offre, soit 10,70 euros par action, pour un montant de 3,9 millions d'euros.



En conséquence, le nombre total d'actions placées dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris s'élève à 3.431.882 actions (dont 2.777.677 cédées et 654.205 nouvelles créées) portant ainsi la taille du placement à environ 36,7 millions d'euros.



Par ailleurs, à compter de ce 30 avril, Vente-unique.com annonce avoir confié à Louis Capital Markets la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité, contrat conclu pour une durée d'un an et renouvelable par tacite reconduction.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.