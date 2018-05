Veolia Environnement : A Dhaka au Bangladesh, Veolia et Suez vont concevoir, construire et exploiter une nouvelle usine de production d’eau potable

18 mai 2018

Dhaka Water Supply and Sewerage Authority (WASA), l'autorité en charge de la gestion de l'eau potable et des eaux usées de la capitale du Bangladesh, a choisi Veolia et Suez, pour construire et exploiter l'usine de production d'eau potable de Gandharbpur.

Avec ses 11 millions d'habitants, Dhaka est confrontée à une réduction de ses nappes phréatiques et à une croissance démographique accrue. Pour satisfaire des besoins en eau potable qui vont doubler d'ici 2030, le gouvernement du Bangladesh a lancé le Dhaka Water Supply Project pour diversifier les sources de prélèvement et utiliser majoritairement les eaux de surface.

Veolia et Suez vont concevoir, construire et exploiter une nouvelle installation de production d'eau potable qui prélèvera l'eau de la rivière Meghna à 22 km en amont de l'usine. Située dans le quartier de Gandharbpur, l'usine produira 500 000 m3 d'eau par jour, permettant ainsi d'alimenter 4,3 millions d'habitants en eau potable.

La conception et la construction de l'usine dureront 4 ans et seront suivies d'une phase d'exploitation et de maintenance de 3 ans, intégrant un transfert de savoir-faire aux collaborateurs de l'Autorité publique. Le financement du projet est assuré par la Banque asiatique de développement , l' Agence française de développement , la Banque européenne d'investissement et le gouvernement du Bangladesh.

