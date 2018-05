Veolia Environnement : Avec “Potable !”, Veolia parle (e)au grand public

16 mai 2018

Veolia a lancé hier en France une campagne de communication sur le service de l'eau au ton ludique et pédagogique. S'adressant aux consommateurs, cette campagne joue avec le mot 'potable' qui prend là une valeur exceptionnelle.

La campagne repose sur un concept original : pour les 13 000 collaborateurs de l'activité Eau de Veolia en France, le mot « potable » renvoie à leur expertise et leur engagement au quotidien pour atteindre l'excellence en matière de qualité de service. Pour eux, 'potable' veut dire exceptionnel.

Dans la presse, sur les sites de replay des chaînes de télévision, sur le web et dans les salles de cinéma, Veolia invite les Français, avec humour, à voir plus loin que l'eau qui coule du robinet, cette eau considérée comme une commodité et dont on oublie qu'elle nécessite technologie, technicité et expertise au quotidien.

« Fournir de l'eau potable 24h/24 semble aujourd'hui facile car nous disposons de ce service depuis des décennies. Au travers de notre campagne « Potable ! », nous rappelons l'engagement et l'expertise des femmes et des hommes de Veolia qui chaque jour rendent possible ce service essentiel », explique Laurent Obadia, directeur de la communication de Veolia.

La campagne « Potable ! », diffusée du 15 mai au 18 juin, met en scène des collaborateurs du Groupe dans un film et trois affiches : Hugo est fontainier, Lucie électromécanicienne et Justine alternante. Une quatrième affiche vient compléter le dispositif, rappelant la définition du mot 'potable'... selon Veolia !