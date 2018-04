Veolia Environnement : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la clôture - Vendredi 06 avril 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+0,89% à 19,33 euros)Les utilities sont représentées par Veolia mais aussi par Engie parmi les plus fortes hausses du jour. Ce secteur est soutenu par le reflux des rendements obligataires (-2 et -3 points de base pour le 10 ans français et le 10 allemand, -5 points de base pour le 10 américain) lié au fait que les investisseurs recherchent la "qualité" et les actifs sûrs face aux tensions commerciales sino-américaines. Valeurs de rendement, les utilities réagissent favorablement dans de telles conditions de marché.