Veolia Environnement : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la mi-séance - Jeudi 03 mai 2018 La plus forte hausse

(+2,77% à 20,24 euros)Veolia Environnement signe la plus forte progression du CAC 40 après la publication de résultats du premier trimestre 2018 très solides et la confirmation des objectifs 2018 et 2019. Par ailleurs, les investisseurs saluent la composition de la croissance du groupe. Sur les trois premiers mois de l'exercice, plus de la moitié de la croissance du numéro un mondial des services à l'environnement était composée par ses nouvelles offres destinées aux industriels, comme le traitement des déchets toxiques ou la production d'énergie à partir de déchets.