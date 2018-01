Veolia Environnement : Empow’Her et Veolia s’engagent dans un partenariat unique pour l’émancipation des femmes et la protection de l’environnement au Niger

19 janvier 2018

C'est un lieu unique à Niamey au Niger. Un lieu dédié à l'engagement sociétal et à l'économie responsable. Co-crée par Empow'Her et par Veolia, soutenu par la Fondation du Groupe et par sa filiale, la Société d'Exploitation des Eaux du Niger, L'Oasis prend sa source à Paris, inspiré de la REcyclerie, lieu d'expérimentation impliquant la société civile en matière d'environnement, dont Veolia est partenaire depuis son ouverture il y a 4 ans.

L'Oasis affiche une double ambition :

Soutenir l'insertion économique des femmes par l'entrepreneuriat en renforçant leurs capacités à créer et à développer des entreprises pérennes et génératrices de valeur, mais aussi en accompagnant les femmes porteuses de projet à impact positif dans les domaines de l'environnement et de la santé maternelle



Sensibiliser la population aux enjeux du développement durable en permettant à la population de comprendre les enjeux du développement durable, découvrir les solutions possibles, et s'engager dans un rôle actif dans la protection de l'environnement.

Officiellement inauguré aujourd'hui en présence de Madame Lalla Malika Issoufou, Première Dame du Niger et marraine de l'Oasis, cet espace éco-responsable de 1 000 m2 mise ainsi sur le recyclage, la récupération et la végétalisation, à l'image de la REcyclerie. Il comprend des espaces de formation et de travail collaboratif pouvant accueillir jusqu'à 40 entrepreneurs en résidence, des espaces de créativité et d'échanges (espace de projection, bibliothèque...) et un potager écologique qui servira de plateforme éducative pour sensibiliser à l'agriculture durable.

Sa conception a été imaginée localement, avec l'aide d'artistes et d'entrepreneurs notamment l'artiste Nigérien Diassibo Tchiombiano ainsi que les bénévoles de l'association « Jeunes Volontaires pour l'Environnement ».

L'Oasis est également un projet créateur d'emplois au Niger notamment via les programmes d'accompagnement et de formation à destination des femmes entrepreneures.

« Le succès rencontré par la REcyclerie à Paris mérite d'être adapté à d'autres territoires et prend tout son sens au Niger» précise Martine Vullierme, directrice-adjointe de la zone Afrique Moyen-Orient de Veolia et administratrice de L'Oasis. « Autour de Veolia et d'Empow'Her, nous avons ainsi co-construit ce projet avec nos partenaires pour que l'Oasis place au cœur de ses actions la sensibilisation à l'environnement et la formation des femmes ».

Fondatrice de Empow'Her et administratice de L'Oasis, Soazig Barthélémy ajoute : « Nous sommes très heureux d'étendre les activités de Empow'Her au Niger. Les femmes y ont un potentiel de création incroyable, il est absolument nécessaire de les soutenir et de leur permettre de développer leur créativité et leur esprit entrepreneurial. Avoir co-construit ce projet avec Veolia est une véritable chance de mettre notre expertise au service d'un projet unique qui mise à la fois sur les femmes et sur l'environnement »

est une organisation sociale qui oeuvre pour l'empowerment des femmes dans le monde. Convaincu.e.s que l'entrepreneuriat est un puissant levier pour appuyer l'émancipation des femmes et leur pleine participation au développement de leur communauté, nous mettons en place des programmes de formation, de renforcement du leadership et de développement du réseau à destination de femmes entrepreneures. Nous pensons que chaque femme a le droit et les capacités d'améliorer son statut économique, son bien-être et de participer et contribuer à la vie en société. A ce jour, nous avons accompagné et soutenu plus de 1 000 femmes dans une dizaine de pays, les aidant à dynamiser leur entreprise, à se sentir plus confiantes dans leur rôle et à envisager un meilleur avenir pour elles et pour leur communauté.

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 163 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l'accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.

En 2016, le groupe Veolia a servi 100 millions d'habitants en eau potable et 61 millions en assainissement, produit 54 millions de mégawattheures et valorisé 30 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires consolidé de 24,39 milliards d'euros. www.veolia.com



