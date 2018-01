Veolia Environnement : Série de succès dans l’eau et l’assainissement pour Veolia en France !

23 janvier 2018

Veolia vient de remporter de nouveaux contrats dans l'eau et l'assainissement en France, auprès de la ville de Saint-Pierre à La Réunion, du Syndicat d'adduction d'eau potable des communes de Frontignan, Balaruc-les-Bains et Balaruc-le-Vieux en Occitanie, et du Syndicat Mixte d'assainissement de la Barche en Lorraine.

► Sur l'Ile de la Réunion, la ville de Saint-Pierre confie à Veolia pour une nouvelle durée de 11 ans la gestion des services publics de l'eau potable et de l'assainissement pour ses 82 000 habitants.

Pour l'eau potable, le nouveau contrat met l'accent sur la proximité, avec la création d'un espace conseil pour accueillir la clientèle. Un service innovant de pilotage à distance, « Hypervision 360 », agrègera en temps réel les données des capteurs répartis sur tout le réseau pour une optimiser la gestion des opérations.

Pour l'assainissement, la maintenance des réseaux de collecte des eaux usées sera renforcée et des technologies innovantes seront installées pour le traiter les mauvaises odeurs. 100 % des boues d'épuration seront valorisées en compost dans une démarche d'économie circulaire.

► Dans la région Occitanie, le Syndicat d'adduction d'eau potable des communes de Frontignan, Balaruc-les-Bains et Balaruc-le-Vieux, renouvelle sa confiance à Veolia pour 10 ans, pour la gestion de son service d'eau potable qui dessert près de 32 000 habitants. Le service innovant « Hypervision 360 » exploitera les données collectées grâce au télé-relevé des compteurs d'eau afin d'améliorer les performances du réseau. Objectif : atteindre un rendement de 85 %.

► Dans la région Lorraine, le Syndicat Mixte d'assainissement de la Barche - qui regroupe les communes de Hagondange, Talange, Bronvaux, Pierrevillers et Marange-Silvange - choisit Veolia pour la gestion des eaux usées municipales, pour une durée de 12 ans. Le contrat prévoit la construction et l'exploitation d'une unité d'injection de biométhane dans le réseau public de gaz.



« Ces nouveaux contrats témoignent de la confiance de nos clients envers nos équipes. Cela a été l'occasion de leur proposer de nouvelles innovations et un service en adéquation avec leurs attentes en matière de performance, réactivité, gouvernance et digitalisation. Ces succès reflètent également la dynamique de notre nouveau projet d'entreprise « Osons 20/20 ! » dont l'ambition est d'être le leader et LA référence des services d'eau et d'assainissement du futur en France. C'est pourquoi, en 2018, l'activité Eau de Veolia en France fait de la proximité son engagement premier, pour comprendre encore mieux les besoins de nos clients et répondre encore plus vite à leurs attentes », a précisé Frédéric Van Heems, Directeur général de l'activité Eau de Veolia en France.

