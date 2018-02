16 février (Reuters) - Veolia déclare vendredi dans un communiqué, à la suite de la réquisition par l'Etat gabonais de sa filiale SEEG de distribution d'eau et d'électricité :

* "La SEEG regrette la décision soudaine prise ce jour par le Ministère de l’Eau et de l’Energie du Gabon de rompre la convention de concession et l’usage brutal des forces de l’ordre gabonaises qui ont réquisitionné l’entreprise."

* "Nous attendons aujourd’hui que l’Etat Gabonais respecte les règles de droit applicable. Et nous espérons que la population gabonaise continuera de bénéficier d’une eau potable de qualité, saine, aux normes internationales et d’une électricité au meilleur niveau au regard des conditions de travail dans le pays."

* "Nous pensons en premier lieu à nos employés, à nos équipes en permanence engagées pour assurer au mieux l’approvisionnement en eau et en électricité des citoyens gabonais."

* "La SEEG a toujours été un partenaire responsable de l'Etat gabonais, consciente des missions qui sont les siennes. Elle accompagne et sert la croissance du Gabon depuis plus de 20 ans (...)"

(Rédaction de Paris)