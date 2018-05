Veolia Environnement : et SUEZ remportent un contrat dans l'eau au Bangladesh

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SUEZ ENVIRONNEMENT 4.11% 12.28 -18.85%

Dhaka Water Supply and Sewerage Authority (WASA), autorité en charge de la gestion de l'eau potable et usée dans la capitale du Bangladesh, Dhaka, a choisi d'attribuer à Veolia, associée à Suez, le contrat de conception, construction et exploitation de l'usine de production d'eau potable de Gandharbpur. Ce contrat, remporté à l'issue d'un appel d'offres international, représente un montant total cumulé d'environ 275 millions d'euros, a révélé hier soir Veolia.Cette opération sera réalisée à travers une joint-venture détenue à parts égales entre Veolia, à travers une filiale de Veolia Water Technologies, et Suez, mandataire du groupement.