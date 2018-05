Veolia Environnement : et Suez choisis pour concevoir et exploiter l’usine de production d’eau potable de Dhaka, la capitale du Bangladesh

Asie - Technologies

Veolia et Suez choisis pour concevoir et exploiter l'usine de production d'eau potable de Dhaka, la capitale du Bangladesh

Dhaka Water Supply and Sewerage Authority (WASA), autorité en charge de la gestion de l'eau potable et usée dans la capitale du Bangladesh, Dhaka, a choisi d'attribuer à Veolia, associée à Suez, le contrat de conception, construction et exploitation de l'usine de production d'eau potable de Gandharbpur. Ce contrat, remporté à l'issue d'un appel d'offres international, représente un montant total cumulé d'environ 275 millions d'euros. Cette opération sera réalisée à travers une joint-venture détenue à parts égales entre Veolia, à travers une filiale de Veolia Water Technologies, et Suez, mandataire du groupement.

Dhaka est aujourd'hui confrontée à une diminution de ses nappes phréatiques, principale source d'approvisionnement en eau potable de ses 11 millions d'habitants, et à une croissance démographique et urbaine accrue. Les besoins en eau potable devraient ainsi doubler d'ici 2030 à Dhaka alors même que le niveau des nappes souterraines de la région diminue tous les ans. Pour répondre à cet enjeu, le gouvernement du Bangladesh a initié son D​ haka Water Supply Project q​ ui vise à diversifier les sources de prélèvement en eau et à utiliser majoritairement les eaux de surface.

Le contrat remporté par Veolia et Suez a pour objectif de concevoir, construire et exploiter une nouvelle installation de production d'eau potable à partir d'une prise d'eau située 22 km en amont dans la rivière Meghna. Située dans le quartier de Gandharbpur à Dhaka, cette usine, d'une capacité de production de 500 000 m3 par jour, permettra d'alimenter près de 4,3 millions d'habitants de la capitale en eau potable conforme aux normes internationales de l'Organisation Mondiale de la Santé.

La singularité du projet réside par ailleurs dans la construction d'une installation majeure dans une région sujette aux inondations et aux tremblements de terre. A​ insi, l'ensemble de l'installation a été réfléchie de façon à résister notamment aux risques liés aux fréquents tremblements de terre dans la région.

La conception et réalisation complète du projet, d'une durée de 4 ans, sera suivie d'une phase d'exploitation et de maintenance de 3 ans. Les deux partenaires assureront le transfert de savoir-faire progressif aux collaborateurs de l'Autorité publique. Le financement de l'usine sera assuré par la Banque asiatique de développement, l'Agence Française de Développement, la Banque Européenne d'Investissement et le gouvernement du Bangladesh.

