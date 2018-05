Veolia Environnement : rejoint la Toilet Board Coalition, première plateforme mondiale dédiée à l'accélération de l’économie de l’assainissement.

15 mai 2018

Veolia devient la première société de gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie à rejoindre la Toilet Board Coalition (TBC), aux côtés des sociétés fondatrices que sont Unilever, Kimberly-Clark, Lixil, Firmenich et Tata.

Pour Charlie Beevor, président de la TBC et vice-président des marques de nettoyants ménagers du groupe Unilever, 'Veolia va jouer un rôle important en tant que leader de l'économie circulaire des déchets et des solutions pour les villes intelligentes : l'assainissement a besoin d'innovations pour améliorer et transformer les systèmes existants.'

'Veolia est très heureux de rejoindre la Toilet Board Coalition, pionnière dans la création d'une dynamique innovante pour relever le défi social et environnemental de l'assainissement, en facilitant l'émergence d'initiatives entrepreneuriales. Veolia s'engage à tout mettre en oeuvre pour atteindre une ambition commune : apporter une contribution majeure à la crise de l'assainissement ', explique Laurent Auguste, Directeur développement, innovation et marchés de Veolia.

Ce partenariat public-privé rassemble entreprises multinationales, organisation non gouvernementales (ONG) et intergouvernementales (OIG), et bailleurs sociaux, autour d'un objectif commun : ' un assainissement pour tous '. L'accès à l'assainissement est en effet un enjeu majeur : 4,4 milliards de personnes, soit 60 % de la population mondiale, ne disposent pas de services d'assainissement gérés en toute sécurité, d'après un rapport commun de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l'UNICEF publié en 2017.



'L'économie circulaire de l'assainissement est une solution pour valoriser les systèmes d'assainissement. Elle apporte des réponses aux contraintes qui pèsent sur les ressources mondiales telles que l'eau et les nutriments. Veolia est un expert mondial leader dans ce domaine : l'accueillir au sein du TBC permettra d'accélérer la mise en oeuvre de ces opportunités », a conclu Cheryl Hicks, Directrice exécutive de la Toilet Board Coalition.

