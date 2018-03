Veolia : en berne, le fonds souverain qatari a vendu

13/03/2018 | 10:13

Selon l'agence de presse Bloomberg, le fonds souverain du Qatar est sorti du capital du groupe français de services aux collectivités Veolia Environnement.



Réalisée par l'intermédiaire d'un placement privé, la cession de la participation de 26,1 millions d'actions, soit 4,6% du capital de Veolia, serait intervenue à 19,41 euros par titre, rapporte Bloomberg cité par un analyste, ce qui représente une décote instantanée de 2,5% sur le cours de la veille au soir. En baisse de plus de 2% à la Bourse de Paris, l'action Veolia s'ajuste peu ou prou sur ce prix ce matin.



Dans ces conditions, le produit de cession serait un peu supérieur à 500 millions d'euros. Dans le détail, c'est Qatari Diar Real Estate Investment, la branche immobilière de Qatar Investment Authority (QIA), qui l'aurait menée à bien.



Bloomberg rappelle que cette cession intervient quelques mois après la la réduction de la participation de QIA au capital de Tiffany et de Credit Suisse Group.







