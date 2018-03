Veolia : remboursement de la dette hybride

15/03/2018 | 08:37

Veolia annonce son intention de procéder au remboursement, le 16 avril, de ses titres super subordonnés à durée indéterminée en euros et en sterlings émis en janvier 2013, pour des valeurs nominales d'un milliard d'euros et 400 millions de livres.



Ces instruments, émis pour accompagner la transformation du groupe, visaient à renforcer sa structure financière, étant considérés comme des fonds propres, intégralement dans les comptes consolidés IFRS et à hauteur de 50% par les agences de notation.



Le réussite de sa transformation et l'amélioration de sa solidité financière lui permettent de se passer de ces instruments et d'économiser un coupon de 68 millions d'euros par an tout en maintenant une notation Investment Grade et une flexibilité financière significative.



