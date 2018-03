Veolia : Bryan Garnier relève sa recommandation

13/03/2018 | 09:33

Bryan Garnier relève sa recommandation sur Veolia de 'neutre' à 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 21,5 à 22 euros, sur la base de 'meilleures perspectives de croissance à long terme' pour le groupe de services collectifs.



Il perçoit 'des perspectives de croissance de revenus et de bénéfices solides et durables, de la marge pour une politique d'acquisitions potentiellement plus offensive et une décote relative par rapport aux multiples historiques'.



La 'fair value' implique un potentiel de progression du cours de Bourse de 10,5% par rapport à son niveau actuel. 'Aujourd'hui, le placement d'environ 4,5% du capital de Veolia par Qatari Diar pourrait offrir un point d'entrée encore plus attractif', ajoute le broker.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.